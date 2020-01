Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, in cazul in care Guvernul va desfiinta Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor din Justitie, partidul pe care il conduce ar putea sa dea tonul in ceea ce priveste o motiune de cenzura. Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca ALDE va sustine o motiune de cenzura initiata de PSD in cazul in care Guvernul desfiinteaza SIIJ, Tariceanu a raspuns ca partidul pe care il conduce a fost mai vocal pe acest subiect decat social-democratii. "Nu stiu de ce trebuie sa sustinem o motiune a PSD, ca in aceasta privinta vad ca PSD vorbeste…