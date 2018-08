Tăriceanu: Dacă ei vor război, trebuie să ne mobilizăm și noi! ”Nu putem sa vorbim de o tara prospera fara libertati. nu cred in prosperitate intr-o tara in care este controlata de servicii secrete. Eu cred in democratie, cred ca trebuie respectata optiunea cetateanului cand ea se manifesta prin vot. Sunt structuri paralele care au acaparat puterea prin mijloace nedemocratice. Nu suntem intr-o situatie normala! Suntem intr-o situatie de razboi cu adversarii nostri politici care au folosit toate mijloacele nelegale si imorale in lupta politica. Daca ei vor razboi, trebuie sa ne mobilizam și noi pentru un razboi care sa fie moral. Prin urmare, la ce fac… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

