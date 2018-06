Erdogan, inca un mandat in fruntea Turciei (VIDEO)

Presedintele in exercitiu si-a asigurat prezenta in fruntea Turciei si in urmatorii cinci ani, dupa ce a castigat, inca din primul tur, recent desfasuratele alegeri prezidentiale. Presa locala anunta ca liderul de la Ankara a obtinut peste 52% din voturi la prezidentiale, invingandu-l detasat pe principalul… [citeste mai departe]