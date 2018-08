Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca protestele defasurate in strada creeaza confuzie in societate si inspira neincredere in institutiile democratice si in clasa

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca protestele defasurate in strada creeaza confuzie in societate si inspira neincredere in institutiile democratice si in clasa politica, in Romania situatia fiind mult mai grava pentru ca se incearca…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca din punctul sau de vedere nu trebuie infiintata o comisie parlamentara de ancheta privind protestele antiguvernamentale din 10 august, asa cum au propus unii lideri PSD, si ca investigatia trebuie realizata de procurori.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca a urmarit protestele din Piața Victoriei de la Neptun. El susține ca aceste proteste au reprezentat o lovitura de stat eșuata și il acuza pe Klaus Iohannis ca a demobilizat jandarmii și a incurajat violența. De asemenea, Dragnea a spus ca in seara protestelor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, la Timisoara, ca este o miza pentru intreaga societate ca oamenii sa ramana activi si sa continue protestele, intrucat legile Justitiei cu modificarile trecute prin Parlament inca stau sub riscul de a intra in vigoare, iar "guvernul-marioneta", care apara…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, miercuri, referitor la protestul desfasurat astazi in Parlament in timpul discursului premierului Viorica Dancila, ca astfel de manifestari sunt "fasciste", iar un astfel de comportament l-au avut si...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost intampinat la sediul partidului din Cluj-Napoca de un grup de cateva persoane care au scandat ”Nu vrem sa fim condusi de hoti” sau ”Sustinatorii hotilor nu au ce cauta la Cluj”, scrie Mediafax.Marti, Calin Popescu Tariceanu a fost intampinat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca nu are nicio rezerva in privinta loialitatii lui Gabriel Vlase, propus de seful statului la conducerea SIE, dar a precizat ca inca nu este stabilit un calendar pentru o sedinta a Parlamentului in vederea numirii lui. "Am confirmat ca nu am stiut…