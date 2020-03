Tăriceanu: Comunicarea nu este decât o perdea de fum, dacă măsurile pe care le anunţi nu se şi întâmplă Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, miercuri, ca daca masurile economice anuntate pentru contracarea efectelor crizei generate de noul coronavirus nu sunt luate, comunicarea "nu este decat o perdea de fum".



"Stau in casa! Ma invart ca un leu in cusca! Dar nu avem alta solutie mai buna ca sa ne protejam. Nu in acest moment. Si, pentru ca stau in casa, vreau, nu vreau, ma uit si la televizor! Este usor de remarcat ca guvernantii nostri au acaparat ecranele si toti sunt pe televizor! Pe domnul Iohannis il vedem de doua trei ori pe zi, dupa ce in cei 5 ani a avut saptamani…

Sursa articol: agerpres.ro

