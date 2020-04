Tăriceanu cere irigarea culturilor: Ordonanţa militară prin care se interzice exportul cerealelor vine târziu Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, solicita Guvernului sa ia masuri pentru irigarea culturilor agricole, in contextul unei ierni trecute secetoase, si critica faptul ca Ordonanta militara prin care se interzice exportul cerealelor "vine tarziu". "Ordonanta militara prin care se interzice exportul cerealelor vine tarziu. In primul rand, pentru ca cine a avut de exportat, a exportat cu complicitatea Guvernului Orban. In al doilea rand, pentru ca nu mai e nimic de exportat pentru ca rezervele Romaniei au scazut sub cifra critica de 10%. Am atentionat inca de acum 2 luni ca iarna moale care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

