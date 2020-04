Tăriceanu cere Guvernului să asigure măşti de protecţie pentru ca românii să îşi poată relua activitatea Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, pledeaza pentru reluarea treptata a activitatii, posibil dupa Paste, si solicita Guvernului sa asigure masti, la preturi accesibile, pentru protectie.



"Am fost unul dintre primii care am spus ca este nevoie de izolare la domiciliu ca masura de limitare a raspandirii virusului. Nu pentru ca as fi doctor, ci pentru ca am vazut ce au facut altii la care pandemia era cu un pas sau doi in fata noastra. Guvernantii nostri au luat masura tarziu, ceea ce a produs probabil alte zeci de focare de infectie. Vreau sa fiu tot printre primii care spune… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

