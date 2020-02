Tăriceanu, către tinerii din ALDE: Nu vă abandonaţi profesia, ca să nu deveniţi dependenţi de politică Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a spus sâmbata tinerilor din partid, prezenti la Scoala de Iarna a TLDE, de la Brasov, ca, pentru a nu deveni dependenti de functia publica, le recomanda sa-si termine studiile si sa nu-si abandoneze profesia, mentionând ca exista în prezent oameni politici, parlamentari cei mai multi, care &"sunt disperati&" sa mai prinda un mandat, pentru ca altfel nu au nicio sursa de venit.



&"Sunt astazi, în România, foarte multi oameni politici, si la noi în partid, printre parlamentari aproximativ 85% din cei care s-au decis… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 4.00, ISU Brașov a fost anunțat de izbucnirea unui incendiu la o casa din localitatea Comana de Sus. S-a intervenit la fața locului cu doua autospeciale cu apa si spuma pentru stingerea incendiului. In spriiin a mai intervenit si SVSU Comana. Cand au ajuns echipajele la fata locului incendiul…

- Dupa ce, anul trecut, sportivul constanțean Andrei Timaru, in varsta de aproape 9 ani, a devenit campion național la tenis de camp, categoria roșu, iata ca și anul acesta reușește o noua performanța. La Turneul Campionilor Tenis 10 FRT & Teens, organizat de Federația Romana de Tenis, desfașurat la Brașov,…

- Cetatea Rașnov este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice ale județului Brașov. 452.000 de turiști au vizitat-o 2018. Una dintre atracțiile ei o reprezinta fantana, in jurul acesteia fiind ”legate” mai multe legende. Cea mai cunoscuta este o poveste preluata de la alte cetați și castele…

- Peste 30 de echipe din Romania, intre care patru din Brașov, se vor reuni la Festivalul Național de Minihandbal Feminin, ce se va desfașura in Tarlungeni. La compeția, organizata de Federația Romana de Handbal, vor participa 32 de echipe din intreaga țara, cu jucatoare nascute in 2009 și mai tinere…

- Cupa Romaniei la rugby a fost cucerita de CSA Steaua Bucuresti, care a caștigat, sambata, finala cu Timisoara Saracens, scor 22-19 (13-9).Partida, disputata pe arena Noua din Brașov a fost decisa de punctele reușite de Diaconescu (un eseu), Vlaicu (cinci lovituri de penalitate și o transformare), respectiv…

- In ultima zi de noiembrie, telespectatorii pot viziona in exclusivitate la TVR 1 si TVR 1 HD duelul pentru trofee dintre CSA Steaua si Timisoara Saracens. Partida incepe la ora 12.00. CSA Steaua si Timisoara Saracens se afla din nou fata in fata in duelul pentru trofee! Finala Cupei Romaniei la rugby,…

- La recent incheiata editie a Festivalului International de Dramaturgie Contemporana de la Brasov, Orchestra Titanic de Hristo Boicev, in regia lui Felix Alexa a castigat Marele Premiu. Spectacolul Teatrului...

- Olimpic Gym – lotul de gimnastica al Centrului Cutural Pitești, condus de antrenoarea Nicoleta Andrei, se pregatește pentru participarea la Campionatul Internațional de Gimnastica Ritmica, acesta urmand a se desfașura la Brașov, in perioada 29 noiembrie – 1 decembrie. De la Pitești vor pleca sportive…