- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca este inadmisibil ca presedintele Klaus Iohannis sa declarare ca nu ar fi responsabilitatea Guvernului sa asigure masti pentru copii si profesori la inceperea anului scolar.

- "Este inadmisibil ca Guvernul și Iohannis sa trateze atat de iresponsabil o problema atat de importanta precum inceperea școlii!Dl Iohannis ne-a spus ieri, cu subiect și predicat, ca el nu considera ca este obligația guvernului sa asigure maști pentru copii și profesori la inceperea școlii.…

- Calin Popescu Tariceanu reacționeaza la declarația președintelui Iohannis despre imposibilitatea asigurarii de maști de protecție pentru cadrele didactice. Liderul ALDE il acuza pe Iohannis ca trateaza problema iresponsabil și ii critica pe cei care refuza sa ia in discuție suspendarea președintelui.„Dl…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se inscrie pe lista parinților care ezita sa-și trimita copiii la școala din 14 septembrie. Tariceanu susține ca actualele masuri ale Guvernului nu inspira deloc incredere, o soluție mai buna fiind aceea de a scoate din programa școlara materiile neesențiale…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a scris pe Facebook ca "recomandarea lui Orban catre populație de a nu respecta deciziile CCR este o grava incalcare a legii" și ca, potrivit legii, o astfel de fapta se pedepsește chiar cu inchisoarea."Nu putem trece cu vederea derapajele in afara legii ale…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri ca ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, in timp ce participa la dezbaterea motiunii simple pe Sanatate, in plenul Camerei Deputatilor, "a avut timp sa mai faca un contract pentru 115 milioane de masti, in valoare de aproape 50 de milioane de euro",…

- In acest scop, Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Sanatatii, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, cu 230 de milioane de lei. Conform invitatiei de participare la achizitie, Ministerul Sanatatii intentioneaza sa cumpere intre 90 si 115 milioane de masti de protectie faciala,…

- Potrivit acestuia, prelungirea starii de alerta reprezinta "o manevra" a premierului Ludovic Orban astfel incat sa nu existe posibilitatea de a se depune o motiune de cenzura. Totodata, Tariceanu a adaugat ca susține mentinerea starii de alerta pe o arie restransa, "acolo unde exista un pericol epidemiologic".…