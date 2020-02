Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a spus ca deficitul de 4,6% anuntat de ministru Finantelor confirma ceea ce specialistii au anuntat deja de cateva saptamani si este necesar un bun management al bugetului. ”Asteptam sa vedem pozitia premierului, oscilanta, pe ceea ce priveste majorarea pensiilor in toamna”,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, joi, ca Guvernul Orban respecta legile in vigoare, nu a discutat modificarea acestora si face toate eforturile sa le respecte."Avem niste legi in vigoare, nu am discutat modificarea legilor, exista in buget bani pentru majorarile de pensii, asadar orice…

- Noul Guvern de la Bucuresti a decis sa mearga inainte cu cea mai mare majorare a pensiilor din ultimele trei decenii in cadrul bugetului pe 2020, in pofida ingrijorarilor crescute ca Romania va depasi limitele de deficit bugetar impuse de Uniunea Europeana, riscand sa fie retrogradata de marile agentii…

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, relateaza Agerpres. Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor…

- "Avem dovada! PNL NU VA MAJORA PUNCTUL DE PENSIE LA 1.775 DE LEI CUM SCRIE IN LEGEA ACTUALA A PENSIILOR!Aseara, deputatul PNL Pavel Popescu a declarat la Digi TV: „Dumneavoastra de la PSD ați promis ca veți mari de șapte ori pensiile și i-ați lasat pe cei de la PNL sa vina sa livreze o…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat ca este foarte posibil ca Romania sa incheie anul cu un deficit de 4%, asta in condițiile in care țara noastra are o ținta de deficit asumata de 3%. Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul…