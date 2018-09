Gabriela Firea a declarat ca Liviu Dragnea a spus ca nu candideaza la alegerile prezidențiale in condițiile in care ea a fost prima care a spus ca nu candideaza la președinție. Primarul a adaugat ca președintele PSD a spus in acel moment ca nu va candida nici el și ca PSD - ALDE vor avea candidat unic in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE.

”Este un moment istoric in sens negativ. Intotdeauna stanga din Romania a avut un candidat. Reacția din sala a fost graitoare. au fost doua trei aplauze.” a spus Gabriela Firea, pe un ton vizibil iritat.

Ea a adaugat ca…