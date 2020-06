Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat marti ca Avocatul Poporului, Renate Weber, nu este in conflict de interese, iar demersul liberalilor de a o schimba din functie arata ca PNL ''vrea sa controleze toate institutiile si sa inchida gura celor care sunt incomozi''.



"Liberalii - constat - ca vor sa puna mana pe toate institutiile si sa controleze institutiile. Institutiile care nu le canta in struna trebuie mobilate cu oameni docili, cu oameni de casa ai PNL. (...) Trebuie sa va spun ca am analizat, am luat informatii si PNL propaga niste minciuni grosolane.…