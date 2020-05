Tăriceanu: Autorităţilor locale trebuie să li se dea competenţe în gestionarea stării de alertă Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca autoritatilor locale trebuie sa li se dea competente in gestionarea starii de alerta, pentru ca situatia este "total diferita" de la un judet la altul.



"Autoritatile spun ca trecem la un grad mai scazut de masuri (...). L-am auzit pe domnul Vela ce spunea. Se doreste ca gestionarea starii de alerta iarasi sa fie facuta la nivel central. Ei bine, sa stiti ca avem 40 de judete in care situatia este total diferita de la unul la altul. Nu se impune introducerea starii de alerta uniform pe teritoriul Romaniei. Autoritatilor locale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

