- Costel Alexe, propus ministru al Mediului in guvernul Orban 2, este audiat in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. El a spus, printre altele, ca nu s-a pus nici macar o secunda problema sa desfiintarii garzilor forestiere.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca a decis ca luni sa depuna in Parlament Programul de guvernare actualizat si lista ministrilor, dupa ce acestea vor fi discutate in forul de conducere al PNL. Premierul afirma ca, in termen de 15 zile, Parlamentul ar trebui sa programeze votul de investitura.…

- Parchetul General efectueaza o ancheta in rem cu privire la fapte de abuz in serviciu si uzurpare a unor calitati oficiale. Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri care ar putea sa ii vizeze pe Calin Popescu Tariceanu si pe Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu. Ancheta vizeaza modul…

- Calin Popescu Tariceanu s-a prezentat miercuri la Parchetul General, in dosarul de abuz in serviciu care il vizeaza, potrivit stiridiaspora.ro. Liderul ALDE a subliniat ca are tot interesul de a colabora cu justiția pentru aflarea adevarului și ca reprezentanții Parchetului nu cunosc prevederile legale.„Detalii…

- Calin Popescu Tariceanu s-a prezentat, miercuri, la Parchetul General, in cel mai nou dosar care il vizeaza. Liderul ALDE a avut parte de incidente din partea celebrului protestatar Marian Moroșanu, zis și ”Ceaușescu”, cel care l-a impins și i-a fluturat, prin fața, o pereche de catușe. Tariceanu…

- Parchetul General a demarat o cercetare pentru abuz in serviciu dupa ce parlamentarul Cristian Marciu a ramas membru al Senatului, desi in 2015 justitia a decis definitiv ca a incalcat legea incompatibilitatilor si ar fi trebuit sa isi piarda functia. In calitate de presedintele al Senatului, Calin…

