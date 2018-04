Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a spus, la conferinta de alegeri a filialei ALDE Dambovita, ca isi doreste un rezultat foarte bun la scrutinul pentru Parlamentul European si a criticat PNL sustinand ca “este cantaretul sistemului”.

- Plenul Parlamentului decide miercuri cu privire la infiintarea comisiei speciale care sa modifice legile securitatii nationale si a comisiei speciale pentru elaborarea Codului administrativ, conform deciziei Birourilor Permanente ale celor doua Camere. Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean a sustinut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Dragnea, despre o candidatura a lui Tariceanu la prezidențiale: ”Inca nu am discutat si inca nu discutam despre asta!”, a spuss liderul PSD, luni, dupa ședința informala a Biroului Permanent Național al partidului. Dragnea comentat ironic și anunțul PNL privind desemnarea lui Klaus Iohannis ca viitor…

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, vicepresedinte al ALDE, a afirmat vineri, la Pitesti, ca cel mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale din 2019 este Calin Popescu-Tariceanu, care a demonstrat prin activitatea sa ca poate sa-i reprezinte pe romani. In opinia sa, alegerile pentru Parlamentul…

- Inca un lider politic important iese la atac dupa dezvaluirile scandaloase despre practicile ilegitime ale unor procurori DNA. Calin Popescu Tariceanu, liderul Senatului, critica aspectele problematice din sistemul de justiție, subliniind ca nu se poate vorbi de stat de drept in Romania in aceste condiții.

- Remus Borza crede ca PSD ar putea sa vina la alegerile prezidențiale cu un candidat din afara partidului, Calin Popescu Tariceanu, actual șef al Senatului și fost premier al Romaniei. Borza remarca mai multe atuuri la Tariceanu și crede ca ar putea caștiga in turul al II-lea impotriva lui Iohannis,…