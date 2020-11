Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare provocare in 2020, din punct de vedere al Finantelor, a fost convingerea investitorilor straini, a agentiilor de rating si a Comisiei Europene ca Romania are un Guvern responsabil, a afirmat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, care a adaugat ca se asteapta ca si Standard&Poor's…

- "In zona HoReCa, pe langa masurile pe care le-am adoptat, vom introduce o forma de ajutor de stat care am vazut ca este deja folosita in doua tari europene. Este o schema in care compensezi pierderea prin compensarea a 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019. Efectiv se dau bani, 20%…

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție s-a declarat impotriva ridicarii Mecanismului de Cooperare și Control (MCV) realizat de Comisia Europeana pentru Romania. „Avem nevoie de o monitorizare in continuare astfel incat sa se constate un angajament clar de reparare a legilor justiției, iar…

- Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata de Comisia Europeana pentru produsul AmoxiPlus (amoxicilina/acid clavulanic - pulbere sterila injectabila) si va livra 2,75 milioane de flacoane, intr-un interval de 12 luni.

- Comisia Europeana, care monitorizeaza aplicarea regulilor fiscale, a suspendat la inceputul anului 2020, in contextul recesiunii puternice, reglementarile care prevad mentinerea deficitului bugetar sub nivelul de 3% din PIB si reducerea datoriilor publice, scrie agerpres.ro. "In materie de politici…

- Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat joi de Comisia Europeana și preluat de Agerpres.

- Nelu Tataru susține ca sunt in jur de șase firme in relație cu Comisia Europeana, care au vaccinul in studiu. Doua dintre ele sunt deja in faza a 3-a, faza finala a studiului, a adaugat ministrul Sanatații. "De trei luni de zile noi suntem angrenați la nivelul Comisiei Europene in obținerea…

- Contractul avut in vedere cu societatea Moderna ar prevedea posibilitatea ca toate statele membre ale UE sa achizitioneze vaccinul, precum si sa il doneze tarilor cu venituri mici si medii sau sa il redirectioneze catre tari europene. Se anticipeaza ca CE va dispune de un cadru contractual…