Tăriceanu, atac dur la adresa Guvernului: Trebuie să oprim cu orice preț crimele Liderul ALDE acuza Guvernul de ”crima cu premeditare”, deoarece blocheaza accesul la tratament pentru oamenii care sufera de alte boli și nu de Covid-19. ”TREBUIE SA OPRIM CU ORICE PREȚ CRIMELE GUVERNULUI! Ceea ce se intampla in sistemul de sanatate se poate incadra cu ușurința in crima cu premeditare! Nu se mai pot gasi circumstanțe atenuante in condițiile in care zeci de mii de bolnavi cronici, sute de mii de aparținatori și mii de medici trag cu disperare semnale de alarma cu privire la soarta celor care sufera de alte boli decat COVID-19. Decizia de a bloca și goli cea mai mare parte a spitalelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

