Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei citate, in cazul lui Ovidiu Marciu, Parchetul instrumenteaza un dosar penal cu privire la infracțiunile de abuz in serviciu și uzurpare a unor calitați oficiale. Procurorii ancheteaza modul in care Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu, a fost menținut in funcție cu toate ca, in…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a prezentat, miercuri, la Parchetul General, unde procurorii i-au comunicat calitatea de suspect intr-un dosar de abuz in serviciu, in legatura cu mandatul de senator al lui Cristian Marciu. „Nu cred in coincidente", a declarat Tariceanu la iesirea de la parchet.…

- Calin Popescu Tariceanu s-a prezentat, miercuri, la Parchetul General, in cel mai nou dosar care il vizeaza. Liderul ALDE a avut parte de incidente din partea celebrului protestatar Marian Moroșanu, zis și ”Ceaușescu”, cel care l-a impins și i-a fluturat, prin fața, o pereche de catușe. Tariceanu…

- Calin Popescu Tariceanu a fost citat, miercuri dupa amiaza la Parchetul General, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Liderul ALDE urmeaza sa fie informat oficial de procurori ca are calitatea de suspect intr-un dosar de abuz in serviciu, in legatura cu mandatul de senator al lui Cristian...

- Fostul presedinte al Senatului și lider al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a dezvaluit ca Parchetul General i-a facut cadou, chiar de ziua lui, pe 14 ianuarie, o citație din care a aflat ca are calitatea de...

- ​Calin Popescu Tariceanu susține ca a primit vestea ca este suspect într-un dosar privind un abuz în serviciu chiar de ziua lui, odata cu un plic de la Parchetul General. ​„De ziua mea am primit un plic – anul asta – de la Parchetul de pe lânga Înalta…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti seara, ca a primit o instiintare de la Parchetul General ca este suspect intr-un dosar de abuz in functie, in legatura cu mandatul unui senator care se afla in incompatibilitate. Dosarul vizeaza perioada in care a fost presedinte al Senatului.…

- Parchetul General a demarat o cercetare pentru abuz in serviciu dupa ce parlamentarul Cristian Marciu a ramas membru al Senatului, desi in 2015 justitia a decis definitiv ca a incalcat legea incompatibilitatilor si ar fi trebuit sa isi piarda functia. In calitate de presedintele al Senatului, Calin…