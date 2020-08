Tăriceanu: Aş fi dorit ca alegerile locale să dea startul pentru un USL 2024 Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca si-ar fi dorit ca alegerile locale "sa dea startul pentru un proiect politic mai amplu, un USL 2024", iar propria candidatura la Primaria Capitalei este justificata de faptul ca reprezentarea pe care ar fi obtinut-o partidul sau dupa negocierile cu PSD nu ar fi fost "suficienta".



"Pot sa va marturisesc cu sinceritate ca mi-as fi dorit ca alegerile locale sa dea startul unui proiect politic mai amplu, adica un USL 2024, cu bataie lunga, care ar fi trebuit sa inceapa cu alegerile locale si sa continue cu parlamentarele din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu s-a aratat gata sa intre in cursa pentru Primaria Capitalei, in urma excluderii partidului sau, PMP, de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS.Fostul președinte al Romaniei a anunțat, sambata, ca i-a facut aceasta oferta președintelui PMP, Eugen Tomac.”In așteptarea unei soluții de alianța,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le propune colegilor sai sa aprobe semnarea unui acord politic cu PSD pentru sustinerea reciproca a candidatilor la alegerile locale si ca "o alternativa serioasa" la PNL, USR si PMP. "Voi propune colegilor din conducerea ALDE sa aprobam semnarea…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca va propune în ședința de joi a conducerii ALDE semnarea unui acord politic cu PSD pentru alegerile locale, pentru "conturarea unei alternative serioase la incompetentii din PNL, neomarxistii din USR si turnatorii din PMP".El susține, într-un…

- Dupa ce a scos PSD de la guvernare, prin ruperea coaliției guvernamentale și votarea moțiunii de cenzura, in toamna lui 2019, ALDE vrea din nou alianța cu social-democrații. Intruniți intr-o ședința, oamenii conduși de Calin Popescu Tariceanu vor vota pentru o refacere a parteneriatului cu PSD, pentru…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca exista discuții pentru o alianța cu ALDE, insa nu pentru alegerile locale. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Digi 24, daca este reala informația aparuta in spațiul public potrivit careia Calin Popescu Tariceanu va candida din partea…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca exista discuții pentru o alianța cu ALDE, insa nu pentru alegerile locale. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Digi 24, daca este reala informația aparuta in spațiul public potrivit careia Calin Popescu Tariceanu va candida din partea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, pentru incheierea unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, in vederea incheierii unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. "Am discutii cu domnul Tariceanu si cu…