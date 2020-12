Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu sustine ca va castiga in instanta si in dosarul pentru care a fost trimis, marti, in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale, asa cum s-a intamplat si…

- Calin Popescu Tariceanu a reactionat, marti, printr-un atac dur dupa ce Parchetul General a anuntat trimiterea sa în judecata: ”Ca sa mai mute atentia de la <<ciolaniada>> PNL-USR-UDMR , argatii domnului Iohannis de la Parchetul General au decis sa ma trimita în judecata…

- Fostul președinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu afirma ca, „pentru a muta atenția de la «ciolaniada» PNL-USR-UDMR, argații dlui Iohannis de la Parchetul General au decis sa ma trimita in judecata pentru un inventat abuz in serviciu”, potrivit Mediafax.

- Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata de Parchetul General in dosarul senatorului PSD Cristian Marciu. El este acuzat de abuz in serviciu pentru ca a menținut in funcție un senator declarat incompatibil de instanța. El se apara și spune ca este nevinovat. „Ca sa mai mute atenția…

- Președintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a convocat din nou o ședința a Biroului Permanent al forului legislativ: „Avem o ordinea de zi o lege extrem de importanta, așteptata de milioane de români, anume legea privind dublarea alocațiilor copiilor”.„Astazi…

- Sase localitati din Ilfov au intrat sambata seara, 21 noeimbrie 2020, in carantina zonala. Printre acestea este si orasul Otopeni, in care se afla cel mai mare aeroport international din tara. Oficialitatile au dat asigurari ca atat pe DN1 cat si traficul spre Aeroportul Henri Coanda nu va…

- Fostul ministru al Justitiei Ana Birchall anunta o "importanta victorie de etapa" in lupta pentru confiscarea averilor obtinute prin fapte de coruptie. Concret, Birchall transmite ca, in pofida tertipurilor lui Florin Iordache, a reusit sa obtina promisiunea ca proiectul de lege vizand confiscarea extinsa…