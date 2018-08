Tăriceanu, apel către oamenii politici 'Am avut zilele acestea ocazia sa vorbesc cu multi romani care mi-au marturisit stupefactia fata de violentele de limbaj care au dus, in final, la violente in strada. O parte dintre ei mi-au cerut sa intervin public cu un mesaj pentru a detensiona situatia, cu un apel la calm si unitate. (...) Revin astazi (n.r. - marti) cu o serie de precizari necesare, in situatia in care vad ca unii continua sa puna paie pe foc si incearca divizarea romanilor. Primul mesaj este catre romani: suntem cu totii cetateni ai Romaniei, o singura tara si un singur popor. Nu trebuie sa permitem unei minoritati agresive… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

