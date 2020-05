Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca partidul sau, PSD si Pro Romania au elaborat un proiect de lege prin care sa fie anulate, in mod automat, majoritatea amenzilor date in perioada starii de urgenta si nu prin intermediul instantei. "Am luat act de decizia CCR de a declara neconstitutionale…

- Presedintele ALDE a anuntat ca partidul sau impreuna cu PSD si Pro Romania a elaborat un proiect de lege prin care sa fie anulate, in mod automat, majoritatea amenzilor date in perioada starii de urgenta. Masura este menita sa evite supraaglomerarea instanțelor de judecata cu cei ce vor contesta sancțiunile.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu (68 de ani), s-a filmat in bucatarie și le-a dezvaluit fanilor o rețeta de prajitura primita de la o matușa din partea mamei sale, o buna gospodina dupa cum a caracterizat-o politicianul. Tariceanu a facut ciocolata de casa. „Incerc sa fac o prajitura mai…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, Calin Popescu-Tariceanu, președintele ALDE și președintele Pro Romania, Victor Ponta, au semnat un proiect de lege pentru acordarea unor facilitați pentru contribuabili. „Concret, este vorba despre un proiect de lege care prevede ca, la cerere, contribuabilii pot beneficia,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca se va intalni luni cu liderii PSD, Marcel Ciolacu, si Pro Romania, Victor Ponta, pentru a stabili un set de masuri economice care vor promovate in Parlament pentru a ajuta economia romaneasca si a mentine locurile de munca. "Maine…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a lansat o platforma online pentru unirea eforturilor cu cele ale mediului de afaceri, astfel incat sa fie gasite cele mai bune soluții pentru limitarea efectelor economice ale crizei coronavirus. In acest sens, liderul ALDE va aduna toate propunerile primite…

- Presedintele ALDE a fost vineri la pranz invitat in emisiunea Interviurile Libertatea, unde a discutat mai multe teme, printre care si zvonurile ca ar exista intre 12 si 16 parlamentari ai formatiunii politice care si-ar negocia trecerile la alte partide si despre posibilitatea alegerilor anticipate.…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a intrat in direct la Romania TV și a vorbit despre colaborarea cu Pro Romania, alegeri anticipate și o eventuala susținere pentru Gabriela Firea la Primaria București. ”Am sa va spun foarte clar: pe mine ma intereseaza ca bucurestiul sa evolueze,…