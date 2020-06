Stiri pe aceeasi tema

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru formarea…

- Marcel Ciolacu a declarat, in premiera, miercuri, ca PSD o propune pe Gabriela Firea pentru alegerile de peste 4 ani. Ciolacu a precizat ca Victor Ponta și-a anunțat intenția de a candidat din partea Pro Romania, insa daca cele doua partide vor fi intr-o alianța in 2024, atunci candidatul trebuie…

- PSD negociaza in aceasta perioada o alianta electorala, cu doua partide mici in Parlament, care ar putea sa se concretizeze atat la alegerile locale cat si la parlamentare. De ce are nevoie PSD de o alianta?Social-democratii se regrupeaza, dupa lovitura incarcerarii fostului lor lider, Liviu Dragnea.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca el personal sustine încheierea unei aliante cu partidele lui Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, însa o decizie în acest sens trebuie luata de catre partid.Întrebat într-un interviu la Antena 3 daca…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a criticat actuala guvernare, in cadrul unei editii speciale a emisiunii “Marius Tuca Show”.Citește și: Se anunța o mare Coaliție a Opoziției la alegerile locale și parlamentare Fostul presedinte al Senatului a analizat situatia politica si…

- Conform unui sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda Pro Romania, 38,3% dintre respondenți considera ca economia romaneasca va fi afectata in foarte mare masura de epidemia de coronavirus, 41,6% in mare masura, 13,2% in mica masura și 5,6% in foarte mica masura/deloc. Daca duminica viitoare ar…

- Victor Ponta reactioneaza la postarea deputatului USR Claudiu Nasui, cel care arata ca liberalii, de cand au preluat puterea, au preluat și oamenii care votau proiectele controversate din perioada lui Liviu Dragnea. Fostul premier sfatuieste USR sa ia exemplul Pro Romania, care ar fi o alternativa la…

- Pandemia a dat peste cap alegerile in multe tari, devenind o preocupare secundara. Si tutusi, politicienii comanda sondaje si s-au intors cu fața spre preocuparile electorale. Iata cum stau partidele de la noi (unele dispar cu totul) daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare: PNL ar obtine 43%…