Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis ca cei care vor sa-l suspende din functie pe presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa faca un calcul foarte simplu, si anume care este baza de sustinere in Parlament a unui astfel de demers. El a spus ca, din cate stie, UDMR nu sustine acest lucru,…

- "In primul rand, cei care doresc sa lanseze acest subiect trebuie sa faca un calcul foarte simplu: care este baza de sustinere in Parlament a unui astfel de demers. Din cate stiu, UDMR nu subscrie. Exista, din cate stiu eu, numerosi membri din PSD care au rezerve, ca sa nu spun mai mult. Trebuie…

- Liviu Dragnea declara, pe 11 iulie, ca presedintele Klaus Iohannis nu avea de gand sa semneze decretul de revocare al sefei DNA, dar s-a temut suspendare, dorindu-si al doilea mandat pentru a-si pastra imunitatea. Acesta a precizat ca suspendarea din functie a sefului statului este un plan care ramane…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca daca presedintele Klaus Iohannis va respecta Constitutia, nu considera ca suspendarea acestuia ar mai trebui sa fie ”prima preocupare”. ”Trebuie sa existe un motiv politic si constitutional solid”, a afirmat Tariceanu, care a precizat,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca va sustine decizia de a demara o procedura de suspendare a presedintelui Romaniei, in conditiile in care Klaus Iohannis „refuza“ sa respecte decizia CCR de a o revoca pe sefa DNa, Laura Codruta Kovesi.

- Dragnea, anunț privind suspendarea președintelui Iohannis: ”Analizam serios, luni luam o decizie in coaliție”, a spus liderul PSD, joi, la Parlament. Președintele PSD a spus ca suspendarea președintelui devine „o opțiune serioasa”. El a precizat ca luni va fi luata o decizie in acest sens, in coaliția…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca exista informatii ''aproape certe'' ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Citeste…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu nu este de acord și nu susține varianta unei eventuale suspendari a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru Hotnews.ro surse din interiorul ALDE. "Tariceanu intenționeaza sa candideze la președinție și nu vrea ca imaginea sa sa fie cea marioneta direcționata…