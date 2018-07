Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca va sustine decizia de a demara o procedura de suspendare a presedintelui Romaniei, in conditiile in care Klaus Iohannis „refuza“ sa respecte decizia CCR de a o revoca pe sefa DNa, Laura Codruta Kovesi.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca in timpul verii nu se va discuta o remaniere guvernamentala, dar in toamna acest subiect se va regasi pe ordinea de zi.”In aceasta perioada și miniștrii, dar și liderii politici vor mai fi in concedii. Nu cred ca in perioada asta de vara…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in principiu, la alegerile europarlamentare din 2019, ALDE și PSD vor merge pe liste separate.”Vom merge pe liste separate pentru ca dupa aceea se va pune problema apartenenței la grupurile politice. Acest lucru nu l-am discutat inca,…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu le-a transmis un mesaj participanților la mitingul de sambata seara, spunand ca justiția din țara noastra este in prezent bolnava, iar aceasta "cangrena" trebuie eliminata pentru ca cetațenii sa-și recaștige increderea in lege și judecatori.Citește…

- Parlamentul va adopta o serie de modificari la legile securitatii, astfel incat serviciile de informatii sa nu mai poata interveni in actul de justitie, a declarat, duminica, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. El a adaugat ca presedintele tarii nu trebuie sa aiba un rol in functionarea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca aproximativ 20.000 de membri din formatiunea pe care o conduce vor participa la mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justitie, organizat sambata de PSD.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca formatiunea pe care o conduce va participa la un eventual miting de sustinere a premierului Viorica Dancila, daca PSD va decide organizarea unui astfel de eveniment.Intrebat duminica la Parlament daca ALDE va merge cu reprezentanti…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, vineri, la Constanta, ca a luat decizia de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, pentru ca presedintele Klaus Iohannis, prin declaratiile pe care le-a facut in ultima perioada, a „jignit-o grav” pe premierul Viorica…