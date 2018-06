Tariceanu anunta cum va fi modificat Codul Penal: ce metoda ar fi ales alianta de guvernare

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, marti, la Targoviste, ca spera ca Pro Romania sa faca alianta de guvernare cu PSD, dar cu un PSD fara Liviu Dragnea. ''Am spus de cand am format Pro Romania, toti cei de aici, noi nu suntem impotriva PSD, dimpotriva, daca vreti, Pro Romania…

- Liviu Dragnea a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca reducerea TVA-ului la 18% nu este sigura in 2019, fiind posibila introducerea masurii in 2020. Intr-un interviu in care anunta noi relaxari fiscale si mariri de salarii si pensii, Dragnea “scapa” informatia ca reducerea TVA nu este decisa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, au fost la Palatul Victoria, unde s-au intalnit cu premierul Viorica Dancila. Timp de doua ore, cei 3 au avut o ședința extrem de intensa.Tariceanu i-a spus premierului…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei incepe, miercuri, dezbaterile generale privind modificarea Codului penal, a Codului de proceura penala si a Codului de procedura civila. Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii…

- Liderii coalitiei de guvernare, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au o intalnire de ultima ora in biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea, informeaza Antena3.ro. Intalnirea vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o va revoca din functie pe Laura Codruta…

- Condamnat sa candideze la presedintie, Calin Popescu Tariceanu este printre ultimii politicieni prezenti neintrerupt in spatiul public din 1990. Facea parte din grupul tinerilor liberali care pe langa politica au facut si afaceri. Dar asa le sta bine liberalilor. Este nefiresc sa fii liberal si angajat…