Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și-a anunțat candidatura la Primaria Capitalei, dupa ce negocierile cu PSD au eșuat.Citește și: Cozmin Gușa, intrebare delicata pentru Rareș Bogdan: scheleții din dulapul lui Nicușor Dan ”Sunt liberal de 30 ani și am acumulat o experiența…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va candida la Primaria Generala a Capitalei, au decis, joi, membrii Biroului Politic al formațiunii.Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, potrivit Mediafax.Hotarârea Biroului Politic al ALDE a fost luata dupa ce negocierile cu PSD…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza marti ca este restrictionata circulatia, pana la ora 21,00, pe a doua banda pe sensul catre Pitesti al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, intre kilometri 56 si 58 (localitatea damboviteana Corbii Mari), pentru efectuarea de lucrari de frezare si asfaltare.…

- Traian Basescu s-a aratat gata sa intre in cursa pentru Primaria Capitalei, in urma excluderii partidului sau, PMP, de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS.Fostul președinte al Romaniei a anunțat, sambata, ca i-a facut aceasta oferta președintelui PMP, Eugen Tomac.”In așteptarea unei soluții de alianța,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea articolului 7 din Legea Educatiei Nationale 1/2011. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala, legea contravine unor prevederi…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca prima optiune a partidului sau este sustinerea actualului primar general, Gabriela Firea, pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, iar in cazul in care nu va ajunge la o intelegere cu PSD pentru liste comune in Bucuresti, ALDE va avea proprii…

- Pro România îl vrea pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, împotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan, a declarat joi la Digi 24 senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro România. El spune ca negocierile cu PSD pentru susținerea unui candidat unic la București au eșuat…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…