Tăriceanu anunță că PSD, ALDE şi Pro România au făcut un proiect pentru anularea majorităţii amenzilor aplicate în starea de urgenţă Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca partidul sau, PSD si Pro România au elaborat un proiect de lege prin care sa fie anulate, în mod automat, majoritatea amenzilor date în perioada starii de urgenta si nu prin intermediul instantei.



&"Am luat act de decizia CCR de a declara neconstitutionale amenzile aplicate cetatenilor pe timpul starii de urgenta. Constatând ca sunt peste 300.000 de amenzi si anularea lor depinde de o decizie a instantei, ALDE, PSD si Pro România au elaborat un proiect de lege care sa anuleze în mod automat aceste… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

