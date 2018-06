Tăriceanu anunţă că 22.000 de persoane vor reprezenta ALDE la mitingul din Piaţa Victoriei Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca 22.000 de persoane vor reprezenta formatiunea politica la mitingul de sambata seara din Piata Victoriei. "Noi am facut un calcul al participarii pe care au anuntat-o organizatiile noastre si, in momentul de fata, sunt estimate sa vina in Bucuresti 22.000 de persoane", a declarat Tariceanu, la Romania TV. In opinia sa, vocea a sute de mii de oameni "se va face auzita" sambata seara in Bucuresti, iar acest lucru "nu va fi in zadar". "Vocea lor va fi bine auzita si cred ca toti cei care astazi au o responsabilitate in Romania vor trebui sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca sute de mii de oameni a caror voce se va face auzita in aceasta seara in București nu va fi in zadar. Vocea lor va fi bine auzita și cred ca toți cei care azi au o responsabilitate in Romania vor trebui sa țina cont ca ei reprezinta milioane și, probabil, alte milioane de oameni care sunt,…

- Peste 1300 de membri și simpatizanți PSD din județul Satu Mare se afla in drum spre București, unde vor participa la mitingul din Piata Victoriei. Imbarcați in autocare, microbuze și autoturisme, satmarenii au pornit de azi noapte spre București. Președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, se afla…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, critica dur organizarea de catre PSD a mitingului programat azi in Piața Victoriei din București. Acesta susține ca mitingul este organizat pentru alte motive și nu pentru ”abuzuri” din moment ce PSD deține oricum autoritar puterea in Romania.

- Un miting impotriva abuzurilor, organizat de Partidul Social Democrat, la care sunt asteptate sute de mii persoane, are loc sambata, de la ora 20,00, in Piata Victoriei, transmite Agerpres.ro. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii trecute de Comitetul Executiv National al PSD, iar la miting sunt…

- PSD Brasov a anuntat, miercuri, ca aproximativ 3.500 de membri din judet, cam cat o comuna, vor participa la mitingul de sustinere a Guvernului, care va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei din Capitala. Purtatorului de cuvant al PSD Brasov, Daniel Giurma, a anunțat ca, la mitingul…

- "Pentru evenimentul care este programat sambata, in cursul zilei si al dupa-amiezii probabil ca unii parlamentari vor dori sa vina la Parlament pentru a se intalni cu o serie de cetateni, ca atare a trebuit, desi mi se pare absolut nenecesar, sa voteze Biroul Permanent utilizarea parcarii sambata…

- Cateva zeci de persoane protesteaza joi seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, fasa de decizia Curtii Constitutionale privind obligarea presedintelui de a o demite pe sefa DNA. Manifestatia are loc dupa ce, miercuri, cateva mii de oameni au protestat in fata guvernului.

- Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan Cuza, a gazduit sub egida „Romania impreuna, 100 de ani și de acum inainte”, prima Gala a Premiilor Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților, la care au participat peste 1.300 de reprezentanți ai TLDE. Președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu, Daniel…