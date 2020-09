"Despre linia de metrou care s-a deschis in Drumul Taberei am aflat ca au inceput sa apara primele defectiuni la lucrarile de la statiile de metrou. Se preconizeaza ca dupa alegeri linia de metrou sa fie o perioada inchisa ca sa fie remediate problemele. Avem de-a face cu siguranta circulatiei, sunt in pericol cetatenii. Nici la linia de tren dintre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni nu sunt gata lucrarile, ministrul Bode preconiza deschiderea pe 12 decembrie", a declarat Calin Popescu Tariceanu.

