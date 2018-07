Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, faptul ca este de acord cu suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta continua sa refuze aplicarea deciziei CCR privind revocarea Laurei Codruta Kovesi. "Chiar vineri am avut o discutie cu dl Dragnea pe acest…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, referitor la cererea depusa de "Forumul Judecatorilor din Romania" in care acestia cer CSM apararea independentei justitiei, ca asociatia nu are statut legal, fiind doar o platforma, un simplu blog. Presedintele Senatului, Calin…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face „un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada. „Este vremea ca si vocea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca mitingul organizat de PSD pe 9 iunie nu este unul de sustinere a Guvernului, ci unul de protest fata de incalcarile grave din justitiei care au avut loc in ultimii ani asupra drepturilor si libertatilor cetatenilor. „Nu e de sustinere a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe Legile Justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe legile justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Republicii Slovace in Romania, Jan Gabor, in cadrul unei vizite de ramas bun, eveniment ce a prilejuit trecerea in revista a principalelor aspecte ale agendei bilaterale romano-slovace. Potrivit unui comunicat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj referitor la scandalul protocoalelor de colaborare incheiate intre Serviciul Roman de Informații și mai multe institutii de forta din Romania. Liderul ALDE considera ca acestea nu au niciun fel de baza legala și ca trebuie desecretizate.