Tariceanu ameninta: Daca desfiintati Sectia Speciala urmeaza motiune de cenzura

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, in cazul in care Guvernul va desfiinta Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor din Justitie, partidul pe care il conduce ar putea sa dea tonul privind sustinerea unei motiuni de cenzura.Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca…

- Presedintele interimar al PSD, deputatul Marcel Ciolacu, a declarat ca marti, 14 ianuarie, va avea loc o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al partidului, in care se va discuta si despre depunerea motiunii de cenzura de catre social-democrati in urmatoarea sesiune a Parlamentului.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat joi ca partidul va discuta saptamana viitoare "accelerarea depunerii unei motiuni de cenzura". Ciolacu a spus ca PSD „categoric" va depune o motiune de cenzura, care reprezinta „o urgenta" pentru urmatoarea sesiune parlamentara. „In aceasta sesiune…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat la Antena 3 ca premierul Ludovic Orban trebuie sa demisioneze daca judecatorii CCR vor ajunge la concluzia ca Guvernul a generat un conflict juridic de natura constitutionala, prin angajarea raspunderii pe legea bugetului. Ciolacu susține ca…

- Presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa convoace Comitetul Executiv National al partidului la inceputul saptamanii viitoare pentru a decide daca PSD va sesiza Curtea Constitutionala in privinta proiectului de buget pe 2020 pe care Guvernul…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat, joi seara, intrebata cum va colabora cu guvernul PNL daca va deveni presedinte, ca actualul guvern ”nu va rezista”, liderul PSD anuntand ca va depune motiune de cenzura in luna februarie. Dancila sustine, de asemenea, ca va contesta modalitatea prin care…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, la TVR, ca, in cadrul negocierilor cu PNL pentru formarea noului guvern s-a discutat și des SIIJ. Fostul șef al Senatului spune ca lucrurile sunt destul de clare cu secția speciala și ca nu s-a discutat desființarea acesteia. El l-a avertizat…