- PNL va contesta la Curtea Constitutionala modificarile aduse Codului penal, a declarat luni senatorul liberal Alina Gorghiu. ”Domnul Dragnea deschide astazi sampania pentru a sarbatori”, a precizat senatoarea liberala, aratand ca niciuna dintre directivele pe care le-a invocat PSD-ALDE, in transpunerea…

- Comisia Iordache incepe joi, 28 iunie, dezbaterea pe Codul Penal. Cel mai controversat articol din proiect este cel privind abuzul in serviciu, pe baza caruia liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, in al doilea dosar penal, la 3 ani și jumatate cu executare, in prima instanța. Despre acesta, Dragnea…

- Jurnaliștii de la G4Media.ro citeaza surse potrivit carora președintele Klaus Iohannis ar urma sa fie suspendat intr-un interval de maximum trei saptamani. ”Daca acest lucru se va intampla, interimatul va fi asigurat de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta ar urma sa o demita pe Kovesi…

- Intrebat daca este de parere ca vor iesi oamenii in strada daca se decide sa se adopte Codul penal prin OUG, Florin Iordache a declarat: ”Oamenii trebuie sa inteleaga ca si aceste trei coduri trebuie odata si odata adoptate. Modul in care se pozitioneaza opozitia, modul in care se pozitioneaza presedintele…

- Liberalii sustin ca "sefii politici" ai ministrului Justitiei, Tudorel Toader, "nu mai vor sa riste cu el in aceasta postura" si ca nu mai exista niciun dialog intre acesta si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, o dovada in acest sens fiind tergiversarea prezentei ministrului in plenul Senatului…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei se reuneste, miercuri, incepand cu ora 12.00. Pe ordinea de zi a sedintei se afla dezbateri generale asupra initiativelor legislative de modificare…

- Modificarile pe care majoritatea PSD-ALDE le doreste la Codurile Penale sunt cat se poate de personalizate, cazul lui Calin Popescu Tariceanu fiind dat ca exemplu chiar in expunerea de motive, pentru a justifica astfel prevederea ca informatiile obtinute pe un mandat de interceptare, dar care nu au…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca raportul GRECO reprezinta o ''lovitura grea'' pentru PSD-ALDE si impune o reactie publica din partea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a presedintilor Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. "Cam asa va…