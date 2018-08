Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, a facut referire in acesta seara la Antena 3, la fostul șef al SRI, actualmente ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, spunand ca „a observat ca este foarte activ si ca nu i se pare normal ca cel care a patronat practicile ilegale in tara sa reprezinte Romania in SUA”.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, intr-o emisiune TV, ca are „un inconfort major” ca Romania il are ca ambasador in Statele Unite ale Americii pe George Maior, un fost sef al serviciilor secrete care a „patronat practici ilegale”.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, referitor la situația fostului șef al SRI, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, ca ministrul de Externe nu poate inlocui un ambasador."Am vazut și eu ca sunt foarte activi fostul șef adjunct al SRI, domnul Coldea, domnul Maior,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat vineri ca actul de justitie din Romania a fost profund afectat de practici neconstitutionale, iar adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale ar da posibilitatea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, considera ca protocoalele secrete, care nu mai inceteaza sa iasa la suprafata, sunt dovada distorsiunii grave, a exceselor si abuzurilor grave care s-au intamplat in Romania, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca protocoalele incheiate de SRI cu alte institutii din justitie, inclusiv cu Parchetul General, atunci cand conducerea acestuia era asigurata de Laura Codruta Kovesi, sunt lucruri de o 'gravitate extrema' care ar fi afectat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut luni ca declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de infringement impotriva Romaniei pentru nerespectarea prezumtiei de nevinovatie reprezinta un semnal major pentru a stopa abuzurile, iar decizia vine dupa ani in care lupta impotriva…