Tăriceanu: ALDE nu vede rostul alegerilor anticipate Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca partidul pe care-l conduce nu vede care este rostul alegerilor anticipate, argumentand ca "nu vede ce poate castiga Romania dintr-un astfel de demers". "ALDE nu va merge pe fenta cu anticipatele, nu pentru ca ne e frica, ci pentru ca nu vad sensul lor, nu vad ce poate sa castige Romania si ce pot sa castige romanii daca alegerile se vor tine cu trei sau patru luni inainte. Daca ar fi fost, poate cu un an, un an jumatate, sigur ca ar fi avut un sens politic. Stau si-mi pun intrebarea pe care cred si-o pun multi: 'Ce nu poate face Guvernul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

