Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea interimara a PSD va discuta despre moțiunea de cenzura intr-o ședința BPN programata pentru luni, la ora 09.00, la sediul central al partidului, spun surse din partid. PSD vrea ca o noua majoritate parlamentara sa demita Guvernul Orban, sa impiedice alegerea primarilor in doua tururi și…

- ​UDMR va vota o moțiune de cenzura depusa dupa angajarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în doua tururi, a declarat pentru HotNews.ro, președintele Uniunii, Kelemen Hunor. „Noi am spus ca nu suntem de acord cu OUG sau cu angajarea raspunderii pentru alegerea primarilor…

- Potrivit aritmeticii parlamentare, PSD nu are, in acest moment, majoritatea necesara pentru a da jos Guvernul Orban. Impreuna, cele doua partide au doar 228 de voturi, iar pentru ca motiunea sa treaca, este nevoie de 233 de voturi. Astfel, social-democratilor le lipsesc cel putin 5 voturi pentru ca…

- Liderul deputaților UDMR, Korodi Attila, a declarat joi pentru STIRIPESURSE.RO, dupa ce premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul iși va angaja raspunderea in Parlament pentru schimbarea legii astfel incat primarii sa fie aleși in doua tururi de scrutin, ca UDMR va vota moțiunea de cenzura pe…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca a decis ca guvernul sa-și angajeze raspunderea in fața Parlamentului pe proiectul de lege de alegere a primarilor in doua tururi de scrutin. Reactia PSD a venit imediat, presedintele interimar, Marcel Ciolacu, anuntand depunerea unei motiuni de cenzura. The post…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca va trimite o scrisoare oficialilor europeni despre intentia Guvernului de a modifica legile electorale, astfel incat sa se revina la alegerea primarilor in 2 tururi de scrutin. „Am mai luat o decizie sa trimitem o scrisoare din partea PSD atat la…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni, intr-o conferința de presa, ca formațiunea sa „va da tonul” pentru o moțiune de cenzura in cazul in care Guvernul Ludovic Orban desființeaza SIIJ prin OUG sau prin angajarea raspunderii. Tariceanu a explicat ca se va alia cu PSD pe aceasta tema,…

- Marcel Ciolacu a vorbit, duminica, despre o posibila asumare a raspunderii pe alegerile primarilor in doua tururi, el avertizand ca in acest caz PSD va depune moțiune de cenzura.„E posibil sa vina cu asumarea raspunderii pe tema alegerii primarilor in doua tururi. Categoric PSD va depune moțiune…