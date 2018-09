Tăriceanu, abuzuri DNA: Ministrul Justiţiei să propună o soluţie "Nu trebuie sa fie un subiect tabu. Avand in vedere gravele excese si abuzuri care s-au petrecut in trecut la nivelul DNA, prin care procedurile judiciare au fost grav viciate, avand in vedere ca multe din anchetele care s-au facut de catre Parchete s-au facut pe baza ascultarilor telefonice ilegale, pe baza protocoalelor secrete ilegale si neconstitutionale, sigur ca se impune o masura - as spune - mai degraba reparatorie. Nu stiu cum sa o definesc altfel, pentru ca nu avem posibilitatea noi, ca Legislativ, sa stim care sunt procesele in care au fost condamnati vinovati si nevinovati.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

