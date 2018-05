Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca, în opinia sa, abuzul în serviciu din Codul penal este o reminiscenta comunista si ca o varianta ar fi o formula de dezincrimarea acestei infractiuni.

- "Aceasta chestiune va face obiectul dezbaterilor in Comisia speciala care functioneaza in Parlament. Eu am primit o serie de reactii, de pareri, de care probabil cei din comisie vor tine cont pentru ca le voi transmite aceste puncte de vedere, dar nu stiu sa va spun care va fi forma finala. Sper…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza "ingrozitor" absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si "nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea…