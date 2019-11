Tăriceanu a mobilizat ALDE pentru a vota Guvernul Orban. ”O singură absență” ”Am facut o mobilizare a tuturor și toți colegii mei senatori și deputați sunt in așteptarea acestui moment. Vom avea o singura absența, este vorba de colegul nostru, deputatul de Vaslui, care nu va putea fi prezent, deoarece a suferit o intervenție medicala, o intervenție chirurgicala, dar in rest, nu vor fi absențe și estimez ca maine sunt șanse foarte bune pentru ca sa se produca investirea Guvernului Orban. Cred ca aceasta perioada de criza prelungita prin existența unei formule hai sa-i spunem interimare, cu toate ca Guvernul acesta n-are postura de Guvern interimar, ci este un Guvern… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat ce-l mulțumește și ce nu la Guvernul Orban și la componența acestuia, dupa ce ALDE a anunțat ca va vota cu Guvernul Orban, Calin Popescu Tariceanu a raspuns, in direct, la Romania TV: "Am spus ca vom da un vot condiționat, bazat pe acceptarea a nu mai puțin de 12 condiții pe care…

- "A fost prezentata echipa guvernamentala. Parerea mea e ca se putea un pic mai bine. Sa ma explic. Sigur, echipa guvernamentala o face premierul și el e responsabil pentru oamenii pe care ii considera capabili sa duca la indeplinire programul de guvernare asumat. Dar nu pot sa nu remarc, in…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- ALDE poate sustine in Parlament investirea Guvernului Orban, dar nu neconditionat, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, care a precizat ca printre conditii se numara...

- PMP vrea sa faca parte din noul Executiv, in timp ce ALDE si USR nu vor la guvernare. ALDE nu vrea desfiintarea Sectiei speciale, in timp ce USR vrea alegeri anticipate. Si apar deja primele tensiuni intre Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta. Tensiunile au aparut in momentul in care Ponta…

- „Din informațiile pe care le-am avut cu toții ieri, lansarea candidaturii maestrului Mircea Diaconu aduce ceva nou pe piața politica din Romania. Ințeleg ca luni, la ora 16.00, ALDE are o ședința in care ar urma sa se decida cateva lucruri importante: retragerea candidaturii la prezidențiale a domnului…