Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Platformei Social-Liberale, Ilan Laufer, aduce acuzații grave la adresa Guvernului Orban, susținand intr-o postare pe Facebook ca are informații potrivit carora se incearca denaturarea motivului real de deces al pacienților cu boli cronice, care nu au fost infectați cu coronavirus. Concret,…

- Mai multi oameni au murit de alte boli decat cele de COVID, in Romania! O spune președintele Colegiului Medicilor pe tara. In acest context, mai mulți politicieni din Opoziție fac acuzații grave si susțin ca S-a facut o greseala uriasa. Printre ei, președintele Alde, Calin Popescu Tariceanu, care cere…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca incercarile președintelui Iohannis de a pune in carca opoziției numarul mare de infectari cu coronavirus din ultimele zile sunt de-a dreptul onfensatoare. "Ma intreb daca i-a trecut vreo secunda prin cap ca aceasta creștere poate fi cauzata mai degraba de impotența…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca incercarile președintelui Iohannis de a pune in carca opoziției numarul mare de infectari cu coronavirus din ultimele zile sunt de-a dreptul onfensatoare.

- Parisul si-a inasprit tonul duminica impotriva ingerintelor Turciei in Libia, denuntand un interventionism "inacceptabil" si asigurand ca "Franta nu o poate lasa sa faca asta", a transmis Palatul Elysee, citat de France Presse, scrie agerpres.ro. Franta, care si-a inmultit de cateva luni criticile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat marti ca Marcel Ciolacu nu a vrut sa-i sustina proiectul de lege privind anularea amenzilor. Ciolacu anuntase insa in urma cu o saptamana ca si PSD vrea sa anuleze amenzile. „Ieri l-am intrebat pe presedintele PSD daca doreste sa sustina amnistia…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, propune ca proiectul unor parlamentari ALDE, PSD si Pro Romania, referitor la anularea amenzilor date de catre autoritati in baza ordonantelor militare in perioada starii de urgenta, sa fie preluat de Guvern. „Cei care am facut acest proiect de lege ne-am…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca achizițiile facute de Guvernul Orban in perioada de pandemie ar fi, de fapt, direcționate catre firme apropiate liberalilor.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de sambata ”Guvern Orban, fa un mic…