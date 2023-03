Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți miniștri de externe ai statelor europene, printre care și cel al Romaniei, au cerut luni ca Uniunea Europeana sa aplice sancțiuni pe numele oligarhilor ruși care incearca sa destabilizeze statul de drept și conducerile alese democratic din Republica Moldova și Georgia.

- Mai multi ministri de externe europeni, intre care cel al Romaniei, au cerut luni ca UE sa-i sanctioneze pe oligarhii implicati in "incercarile de destabilizare" din Republica Moldova si Georgia, pe fondul temerilor tot mai mari legate de amestecul Rusiei, relateaza POLITICO. "Aceste doua tari se confrunta…

- Jurnalistul continua:"Emiterea acestei știri absurde e motiv de analiza, in primul rand pentru ca reprezinta un act de poliție a gandirii și a exprimarii libere, comandat in mod evident din substraturile Statului Paralel. Știți deja ca in urma cu trei zile, Victor Ciutacu a realizat o treaba utila din…

- ”Am avut astazi discutii foarte consistente cu domnul prim-ministru Dorin Recean, prilej cu care am reiterat felicitarile pentru recenta investire in fruntea Guvernului Republicii Moldova. Domnule prim-ministru, va spun un calduros bun venit la Bucuresti! Este, iata, cea dintai vizita oficiala a dumneavoastra…

- Romania condamna ferm orice tentativa a Rusiei de destabilizare a situației din Republica Moldova. Declarația a fost facuta astazi de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul unui briefing de presa susținut in comun cu omologul sau moldovean, Maia Sandu, care se afla intr-o vizita oficiala…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Varsovia, ca Romania va sprijini Republica Moldova cu orice este necesar, "in orice scenariu". Seful statului a precizat ca scenariile vor depinde, insa, de situatia concreta din teren. Iohannis a fost intrebat, miercuri, la Varsovia, daca are informatii…

- Republica Moldova a cerut luni Uniunii Europene sa impuna sanctiuni impotriva oligarhilor moldoveni acuzati ca ajuta Moscova sa destabilizeze tara, dupa ce au aparut informatii potrivit carora Rusia comploteaza pentru a rasturna guvernul pro-occidental de la Chisinau.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat luni, inainte de a participa la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles ca va recomanda propunerea pentru un regim separat de sanctiuni, pentru incercarile de destabilizare a Republicii Moldova de catre Rusia. Precizarile au fost facute dupa…