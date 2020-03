Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus (COVID-19) va provoca o recesiune globala in 2020, care ar putea fi mai rea decat cea inregistrata in timpul crizei financiare din 2008-2009, a avertizat luni Fondul Monetar International (FMI), care se asteapta la o redresare in 2021. Directorul general al FMI, Kristalina…

- UE ar putea emite "obligatiuni corona". Fondul de salvare infiintat in timpul crizei datoriilor suverane ar putea fi folosit pentru combaterea crizei provocate de COVID-19 Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat in favoarea asa numitor ''coronabonds'',…

- Epidemia de coronavirus (Covid-19) va arunca economia mondiala in cea mai severa scadere a activitatii economice de la criza financiara globala, a avertizat, luni, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite Reuters. Anul acesta, PIB-ul global ar urma sa urce cu…

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei in acest an la 5,6%, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sambata Fondul Monetar International,…

- Epidemia de coronavirus a perturbat cresterea economica in China iar o raspandire in alte tari ar putea deraia revenirea "foarte fragila" care este prognozata pentru economia mondiala in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), informeaza Reuters. Intr-un document pregatit…

