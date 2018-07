Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat sa planeze indoiala asupra pozitiei Statelor Unite privind Crimeea, neexcluzand clar recunoasterea anexarii acesteia din urma de catre Rusia, scrie sambata AFP citat de agerpres. MARTURISIRI `EXPLOZIVE` - Un teleormanean povesteste cum erau Viorica…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a somat vineri Uniunea Europeana sa elimine taxele vamale impuse ca reactie la tarifele impuse de Statele Unite. In caz contrar, a amenințat liderul de la Casa Alba, SUA vor introduce taxe vamale de 20% asupra tuturor vehiculelor importate din statele UE. “Tinand cont…

- Presedintele american Donald Trump va lua miercuri seara o cina de dezlegare de post in timpul Ramadanului – iftar -, cu musulmani pe care-i primeste la Casa Alba, relateaza AFP. ”El va avea 30 pana la 40 de invitati”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, fara sa ofere alte…

- CHIȘINAU, 18 mai — Sputnik. Comisia Europeana a adoptat vineri primul pachet de masuri pentru a proteja companiile europene din Iran împotriva sancțiunilor SUA, anulându-le legal pe teritoriul UE, se spune în declarația Comisiei. Astfel, Comisia Europeana a activat…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat marti pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca intentioneaza sa anunte retragerea Statelor Unite din acordul nuclear iranian, potrivit unei persoane la curent cu aceasta conversatie, relateaza The New York Times (NYT), potrivit news.ro.Trump…

- NATO ii ajuta "mai mult" pe europeni decat pe americani, a afirmat Donald Trump, vineri, in cursul unei conferinte de presa, organizate in comun cu cancelarul german, Angela Merkel, aflat in vizita la Washington. "NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta pe noi", a declarat…

- Miscarea civica Initiativa Romania a solicitat Departamentului de Stat al Statelor Unite suspendarea vizei si aplicarea interdictiei de a intra pe teritoriul SUA pentru Liviu Dragnea, invocand prevederile Decretului 7.750 din 12 ianuarie 2014. ”Liviu Dragnea a devenit un pericol grav si iminent la…

- Donald Trump a evocat contacte ”la nivel foarte inalt” cu Kim Jong-un, odata cu apropierea intalnirii sale, ”probabil la inceputul lui iunie”, cu liderul nord-coreean, relateaza AFP conform News.ro . Potrivit The Washington Post, directorul CIA – si viitorul secretat de Stat – Mike Pompeo a efectuat…