Stiri pe aceeasi tema

- Noua state din Europa Centrala si de Est, inclusiv Romania, intentioneaza sa solicite Uniunii Europene asistenta financiara suplimentara pentru gazduirea de refugiati ucraineni, anunta vicepremierul Cehiei, Ivan Bartos. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Noua state din Europa Centrala si de Est, inclusiv Romania, intentioneaza sa solicite Uniunii Europene asistenta financiara suplimentara pentru gazduirea de refugiati ucraineni, a anuntat vicepremierul Cehiei, Ivan Bartos.

- Este un real dezastru pentru Uniunea Europeana, toate țarile sunt afectate, inclusiv Romania. Germania a facut un anunț despre despre decizia luata de Vladimir Putin. Iata ce a spus ministrul german al economiei, Robert Habeck, despre solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca…

- Investitori din Austria, Cehia si Ungaria se afla in topul celor care au ales proprietati imobiliare comerciale in Romania, in 2021, cu aproximativ o treime dintre achizitii, arata o analiza realizata de Fortim, membra a Aliantei BNP Paribas Real Estate, informeaza AGERPRES . Astfel, anul trecut, companiile…

- Statele Unite au decis trimiterea a inca 500 de militari in state membre NATO din Europa Centrala si de Sud-Est, inclusiv personal militar aerian in Romania, anunta John Kirby, purtatorul de cuvant al Departamentului american al Apararii, citat de CNN.

- Natiunile Unite au lansat vineri un semnal de alarma in legatura cu un posibil val de refugiati dinspre Ucraina catre tarile vecine in urma invaziei militare ruse, mii de ucraineni parasindu-si deja tara in ultimele 24 de ore, transmite DPA. Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati (UNHCR) a afirmat…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a reafirmat marți, ca Romania este pregatita pentru orice scenariu in criza din Ucraina. Este același lucru pe care l-a susținut și in urma cu o luna, cand a fost intr-o vizita de serviciu la Timișoara.

- „Desfiintarea SIIJ este un obiectiv principal in programul de guvernare. Este, de asemenea, un obiectiv in planul MCV. Desfiintarea SIIJ ar putea avea un impact la procesul de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen. Romania este pregatita tehnic pentru aderarea la Spatiul Schengen inca in 2020. Mentinerea…