State membre ale Uniunii Europene iau in calcul actionarea in justitie a companiei farmaceutice AstraZeneca pentru incalcarea contractelor de furnizare a vaccinului anti-COVID-19 daca producatorul nu isi va respecta programul de livrare a preparatului, a declarat marti ministrul leton de externe Edgars Rinkevics, citat de Reuters.



Ministrul leton a declarat la un post de radio local ca in cazul actionarii in justitie a AstraZeneca aceasta va fi o 'actiune coordonata', potrivit portalului informativ baltic Delfi.



Fiecare stat membru al UE are un contract de furnizare…