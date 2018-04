Târgurile de Paști din Chișinău își așteaptă cumpărătorii Chișinauienii se îndreapta primul rând spre tarabele cu cozonaci, deoarece aceasta coptura este principala podoaba pe masa de Paști. Ca și în anii precedenți, la târgul pascal poți cumpara nu doar cozonaci sau pasca cu brânza, ci și diverse ingrediente pentru copturi, vopsea pentru oua, vinuri, mai cu seama &"Cahor", care acum se mai numește &"Pastoral". În cele doua zile care au mai ramas pâna la Paște, gospodinele fac de zor cumparaturi pentru a sarbatori cu bucurie Învierea Domnului. Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

