- Repartizarea se desfasoara in sedinte publice sau on line, care sunt organizate de catre inspectoratele scolare. Timp de doua zile, in perioada 4 5 august, are loc repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante publicate, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa.…

- Problema șobolanilor ia amploare in Capitala, in ciuda incercarilor tardive ale autoritaților locale de a ține lucrurile sub control. Dupa strazi, parcuri, curți și magazine, șobolanii iși fac simțita prezența și in școli. Pe data de 19 mai 2021, cu o intarziere de cateva luni, Consiliul General…

- Consiliul municipal Chișinau, a votat astazi, 27 iulie, in ședința acordarea dreptului Primarului General, Ion Ceban, de a semna Acordul de prefinanțare intre Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Primaria Chișinau, in vederea implementarii Proiectului de reabilitare a raului…

- Ziua Drapelului National este marcata in fiecare an, la 26 iunie, fiind instituita prin Legea 96/1998. Cu acest prilej, in Capitala si in toate municipiile resedinta de judet, sunt organizate ceremonii publice de inaltare a Drapelului National. De asemenea, sunt organizate ceremonii militare specifice,…

- Bucurestenii au participat sambata in numar mare la evenimentele organizate in Noaptea Muzeelor, managerii institutiilor de cultura caracterizand drept "imbucuratoare" prezenta "peste asteptari" la evenimentele organizate cu aceasta ocazie si "un pas

- Managerul de proiect din partea FRF in cadrul Comitetului de organizare a turneului final al EURO 2020, Florin Sari, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca peste 60% (aproximativ 7.800) dintre spectatorii care vor fi prezenti la fiecare dintre primele trei meciuri de fotbal gazduite de Arena…

- In fiecare an, bucureștenii dar și alți romani aflați in trecere sarbatoresc ziua Bucureștiului. Aniversarea se intinde pe o durata de trei zile, iar evenimentele sunt unele complexe. Zilele Bucureștiului se sarbatoresc la mijlocul lunii septembrie, in general perioada 19-21 septembrie. Anual, bucureștenii…

- Producatorii locali au mai multe posibilitati sa isi vanda marfa. Doua targuri de produse autohtone au avut loc simultan in acest weekend in Capitala. Cumparatorii s-au bucurat de preturi accesibile, iar producatorii au avut posibilitatea sa isi promoveze marfurile.