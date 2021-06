Târgumureșenii, rugați să semnaleze iarba necosită Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat in cadrul unei conferințe de presa susținuta marți, 8 iunie, faptul ca deși campania de cosit și ingrijire a pațiilor verzi a intarziat 10 zile din cauza lipsei bugetului local, la ora actuala aceasta se desfașoara fara probleme. Mai mult, edilul-șef roaga cetațenii sa semnaleze orice nereguli, … Post-ul Targumureșenii... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat vineri, 4 iunie, prin intermediul unui comunicat de presa, ca instituția platește 3.981.300 de lei ca "amenda de mediu" deoarece "timp de 10 ani nu s-a luat nicio masura pentru colectarea selectiva a deșeurilor din municipiu." Uniunea Europeana…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat vineri, 28 mai, pentru cotidianul Zi de Zi, ca pentru a demara sezonul estival de la Complexul de Sport și Agrement "Mureșul" („Weekend") este nevoie de instalarea balonului de acoperire a bazinului olimpic de inot din complex. Mai mult, inca…

- De 1 iunie,va puteți vaccina fara programare la Platoul Cornești, cu vaccinul Johnson&Johnson! "Avand in vedere numarul insemnat de persoane care vor fi prezente la Platoul Cornești din Targu Mureș cu ocazia Zilei Copilului, i-am propus primarului municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan o activitate de…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook joi, 20 mai, ca in aceeași zi a participat la o intalnire cu un antreprenor in cadrul careia s-a discutat pe tema inființarii unui nou skatepark in Parcul Municipal, dar și despre renovarea…

- Marți, 18 mai, la Targu Mureș a fost semnat un contract de achiziție in valoare de 81,9 milioane de lei, fara TVA, pentru achiziționare de autobuze electrice și stații de incarcare. Evenimentul a fost marcat printr-o conferința de presa la care au luat cuvantul primarul municipiului Targu Mureș, Soos…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis joi, 1 aprilie, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca impreuna cu Portik Vilmos, viceprimar al localitații, a avut o intrevedere oficiala in aceeași zi cu Hegedus Csilla, secretar de stat al Ministerului Fondurilor Europene. La intalnire…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat duminica, 28 martie, pe pagina sa de Facebook, ca a participat la o acțiune de plantare a puieților pe raza municipiului pe care il conduce. Cu aceeași ocazie, primarul a atras atenția asupra importanței pe care astfel de acțiuni o au asupra…

- Reprezentanții Federației Romane de Gimnastica (FRG) s-au intalnit, in urma cu cateva zile, cu oficialitațile locale din municipiul Targu Mureș, printre care și primarul Soos Zoltan. Obiectul intalnirii l-au facut discuțiile despre viitorul gimnasticii din municipiu, dupa cum se arata din comunicatul…