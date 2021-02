Târgumureșenii poluează mai mult decât Combinatul Sunt mulți ani de cand ne plangem noi targumureșenii de combinatul chimic de aici de langa noi, de parca ar fi un vecin care mereu da muzica prea tare. Trebuie sa recunoaștem, nu e o muzica prea buna și nici un miros prea placut care vine de prin parțile acelea. In ziua de astazi, totuși, … Post-ul Targumureșenii polueaza mai mult decat Combinatul apare prima data in Stiri din Mures... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

