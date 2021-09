Târgumureșeanul mort în incendiu, reclamat la 112 în urmă cu două zile Un barbat in varsta de 54 de ani si-a pierdut viata luni, 20 septembrie, in urma unui incendiu izbucnit pe strada Brașovului din Targu Mureș. La solicitarea mass media, Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a confirmat faptul ca in urma cu doua zile autoritațile au fost alertate, prin intermediul numarului 112, … Post-ul Targumureșeanul mort in incendiu, reclamat la 112 in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

